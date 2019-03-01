شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاده.. أهم محطات "فارس السينما" أحمد السقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم 1 مارس النجم أحمد السقا بعيد ميلاده، والذى يعد أحد أهم نجوم جيله وهو من مواليد 1973.. نشأ السقا وسط عائلة فنية، فوالده رائد فن العرائس صلاح السقا وجده لوالدته هو الفنان عبده السروجي، أطلق عليه الجمهور لقب "فارس السينما"، كما يتميز بحبه الشديد لركوب الخيل.

انطلاقة السقا الفنية في الدراما التلفزيونية جاءت بترشيح من أسامة أنور عكاشة للقيام بدور رئيسي فى مسلسل (النوة) للمخرج محمد فاضل، وأكد على الانطلاقة بدور جيد فى سهرة "زواج على ورق سوليفان" والتي حققت نجاحا كبيرا، شارك في بداياته بأدوار صغيرة في مسرحيات "خدلك قالب" وقبل أن ينطلق بأدوار رئيسية فى مسرحيات "عفروتو" و"كدة أوكيه"، في عام ، 1995 بدأ مشواره السينمائي الحقيقي بأدوار صغيرة في أفلام "هدى ومعالي الوزير" و"المراكبي"، قبل أن يتألق في أفلام "صعيدي في الجامعة الأمريكية" و"همام في أمستردام"، لينال أول بطولة في حياته بفيلم "شورت وفانلة وكاب"، والذى حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

قام السقا بلعب أدوار البطولة في العديد من الأفلام مثل " أفريكانو" عام 2001 ، و" مافيا" عام 2002 ،و" تيتو" عام 2004 ، و" حرب إيطاليا" عام 2005، و" عن العشق والهوى" عام 2006 ،و" تيمور وشفيقة" عام 2007، و" الجزيرة" عام 2007 ، و" ابراهيم الأبيض" عام 2009، و" الديلر" عام 2010 ، و" ابن القنصل" عام 2010، و" المصلحة" عام 2012 ، غلب الطابع المشاكس على الأدوار التي لعبها السقا، حيث كانت معظم الأفلام التي لعب فيها دور البطولة هي أفلام إثارة، من بين أفلامه هذه يُعد " مافيا" الأكثر تميزًا.

حصل أحمد السقا على العديد من الجوائز، من أبرزها جائزة التميز الفني عام 2010، وجائزة أفضل ممثل في المهرجان القومي للسينما عن دوره في فيلم " الجزيرة".

لم تكن نجومية السقا بالمجزأة، فهو نجم تلفزيوني إلى جانب كونه نجم مسرحي وسينمائي، حيث لعب العديد من الأدوار التلفزيونية مثل" ذهاب وعودة" عام 2015، و" خطوط حمراء" عام 2012، وحصل فيله الأخير "هروب اضطراري" على إشادات كبيرة خلال عرضه في دور السينما .