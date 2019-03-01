شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عودتها للتمثيل.. محمد رمضان لـ"حلا شيحة": السينما نورت برجوعك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الفنان محمد رمضان، بعودة الممثلة حلا شيحة من الاعتزال، إلى التمثيل عقب 12 عاماً من الاعتزال منذ تقديمها آخر أفلامها "كامل الأوصاف" مع عامر منيب، بنشر صورة لهما من كواليس تصوير مسلسله القادم "لزلزل" المقرر عرضه فى السباق الرمضانى القادم.

ونشر رمضان، صورة تجمعه مع شيحة ونجلها أحمد، عبر حسابه الشخصى، وكتب "حمدلله على السلامة يا حلا شيحة، السينما العربية نورت برجوعك وربنا يحفظلك ابنك أحمد حبيبي، ثقة فى الله نجاح".

مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج ابراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين وهنادى مهنى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل تعاون محمد رمضان الأول مع شركة سينرجى فى الدراما التليفزيونية.