بعد فوزه بالأوسكار.. رامي مالك في مواجهة "James Bond" بالنسخة الـ25 عام 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تداولت بعض المواقع العالمية، أخبارًا تفيد بقرب النجم الأمريكي ذو الأصول المصرية، رامي مالك، من لعب شخصية الـ"Villain" بأحداث الجزء الـ25 من سلسلة الجاسوسية العالمية "James Bond" والذي يقوم ببطولته النجم الإنجليزي، دانيال كريج، ووفقًا لموقع "Vatiery" هناك تأكيدات بقبول رامي بالمشاركة بالجزء الجديد من السلسلة والمقرر طرحه بشهر أبريل من العام المُقبل.

وعلى الرغم من عدم الكشف عن المزيد من التفاصيل الخاصة بدور رامي إلا أن ترشيح مالك جاء بعد فوزه بجائزة الأوسكار، كأفضل ممثل في دور رئيسي عن فيلمه "Bohemian Rhapsody" بحفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91 الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن تتمتع شخصيته بعيب جسدي جسيم وهو ما اشتهرته عنه الشخصيات الشريرة بالسلسلة مؤخرًا.

أعلنت شركة "Universal" بالتعاون مع "MGM" عن تأجيل عرض الجزء الـ25 لسلسلة أفلام جيمس بوند العالمية إلى أبريل من العام 2020، بعدما كان مقررًا عرضه في فبراير من العام نفسه، وهو قرار التأجيل الثاني بعد إرجاء طرح فيلم "Fast& Furious 9" إلى مايو المُقبل.

الفيلم هو الجزء الأخير للنجم العالمي دانيال كريج، الذي خاض بطولة عدد من أجزاء السلسلة في السنوات الماضية، كانت بدايتها فيلم "Casino Royal" عام 2006، و"Quantum of Solace" عام 2008، وفيلم "Skyfall" عام 2012، نهاية بفيلم "Spectre" عام 2015.

وكان من المقرر أن يتولى إخراج النسخة الجديدة من السلسلة الإنجليزي داني بويل، إلا أنه أعلن انسحابه، لتعلن الشركة المنتجة عن إسناد المهمة للأمريكي كاري فوكوناجا، في تجربة روائية طويلة هي الثانية له بعد فيلمه "Beasts of No Nation" عام 2015، والذي رُشح به لجائزة "جولدن جلوب" وحيدة لـ"أفضل ممثل في دور مساعد"، حصل عليها النجم الأمريكي إدريس ألبا.

حقق دانيال كريج نجاحًا كبيرًا بعدد من أجزاء جيمس بوند، كان أشهرها فيلم "Skyfall" عام 2012، والذي تخطت إيراداته العالمية حاجز المليار دولار، في سابقة هي الأولى في تاريخ سلسلة الجاسوسية الشهيرة، وهو الفيلم الذي فاز بجائزتي أوسكار لـ"أفضل أغنية"، و"أفضل مونتاج صوت".

ولدانيال كريج عديد من المشاريع السينمائية المقبلة، منها فيلم الدراما والغموض "Knives Out" المقرر طرحه في نوفمبر المُقبل، إلى جانب أحدث إنتاجات "والت ديزني" السينمائية؛ فيلم الرسوم المتحركة "Nimona" المقرر عرضه في فبراير من العام المُقبل.