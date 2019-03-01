بالفيديو: بلقيس فتحي تكشف كيف تعرفت بزوجها وكيف تمت خطبتها

كشفت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي لمتابعيها عبر خاصية الستوريز على موقع تطبيق الصور انستقرام عبر حسابها الخاص حين قامت إحدى معجباتها بالاستفسار عن كيفية ارتباطها بزوجها سلطان وكيف تمت خطوبتها.

اعترفت الفنانة بلقيس فتحي بأنها تعرفت على زوجها من خلال جلسة عائلية وطلب يدها مباشرة وتمت الخطوبة عام كامل من ثم تم عقد القران 6 أشهر وبعدها احتفلا بالزواج.

الفنانة بلقيس فتحي أجابت معجبتها قائلة: “في جلسة عائلية، وخطبني على طول. وقعدنا مخطوبين سنة واتكتب كتابنا ستة شهور وتجوزنا”.

وأضافت: “ما تغيرش في شخصيتي كتير بس بقيت بحب أدي وقتي كله لبيتي وشغلي ودول أهم أولوياتي”.

كذلك وجه سؤال للفنانة بلقيس فتحي حول تواجدها في جدة والعيش فيها لعامين لتكشف انها مرتاحة هناك وأن كل اهتماماتها هي عملها وعائلتها فهي تعطيها الأولوية الأولى.

الفنانة بلقيس تزوجت من زوجها سلطان في نهاية ديسمبر منذ عامين تقريباً وأنجبت منه ولدها تركي وقد احتفلت بزواجها في حفل فخم في دبي جمع الأهل والنجوم والأصدقاء.