شاهد.. منة فضالي تروج للجزء الثاني من مسلسل أفراح إبليس

روّجت الفنانة منة فضالي، للجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس"، الذي سوف يعرض علي قناة osn، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع التغريدات العالمي "تويتر". فكتبت منه عبر حسابها: "مسلسل أفراح إبليس ٢ ابتداءًا من ١٠ مارس علي قناه Osn ياهلا.. الساعه ٧ مساء.. إنتاج شركة أوسكار أستاذ وائل عبدالله و أستاذ لؤي عبدالله.. انتظرونا و دعواتكم".



يذكر أن مسلسل "أفراح ابليس" بطولة جمال سليمان، صابرين، إيناس عز الدين، رنا سماحة، عفاف رشاد، جمال عبدالناصر، تأليف مجدي صابر، وإخراج أحمد خالد أمين.

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