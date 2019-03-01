شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره بصورة من كواليس تصوير مسلسل "زلزال" برفقة الفنانه حلا شيحه، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلق رمضان علي الصورة وقال: "حمد لله ع السلامة حلا شيحة.. الدراما والسينما العربية نورت برجوعك وربنا يحفظلك ابنك الجميل أحمد حبيبي"، وتعتبر تلك أولي مشاركات حلا



يذكر أن مسلسل "زلزال"، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، نسرين أمين، هنادى مهنى، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج ابراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجى. في الدراما التلفزيونية بعد رجوعها عن قرار الاعتزال وعودتها للتمثيل.يذكر أن مسلسل "زلزال"، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، نسرين أمين، هنادى مهنى، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج ابراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجى.

كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان لحلا شيحة بعد مشاركته "زالزال": الدراما العربية نورت برجوعك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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