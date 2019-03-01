بالفيديو.. وفاء عامر عن مشهدها المحذوف مع محمد رمضان: قطع أيد اللي سربه

أثارت تصريحات الفنانة وفاء عامر في برنامج "تحت السيطرة" الذي حلت ضيفة عليه مع الإعلامية أروى، عبر قناة النهار، الكثير من الجدل فيما يخص مشهدها المحذوف مع الفنان محمد رمضان من مسلسل نسر الصعيد، مما جعلها تتصدر تريندات مؤشر البحث العالمي "جوجل".
حيث صرحت أنها لم تحب ذلك المشهد، وأرتاحت لقرارحذفه، وقالت "قطع ايد اللي نشره"، وأضافت أنها لا تعرف سبب تسريبه لأنه لم يفيدهم وفي نفس الوقت لم يضرهم، وأنهم ليسوا في حاجة لتسريب مقطع كهذا لزيادة عدد المشاهدة لأن مسلسل بطولة محمد رمضان لا يحتاج دعاية من هذا
وتابعت أنها عندما قرأته في السيناريو، كان يغلب عليها النعاس وليست في كامل تركيزه، وبعدما انتهت من تصويره ذهبت لتشاهده على الشاشة، فوجدتهم أغلقوا كل شيء، مؤكدة أنا تورطت في هذا المشهد، ولكنها في نفس الوقت تفعل أي شيء يريده المخرج.
جدير بالذكر أن مسلسل نسر الصعيد بطولة، محمد رمضان، درة، سيد رجب، عائشة بن أحمد، وفاء عامر، دينا، تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج ياسر محمد سامي.
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