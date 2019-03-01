الليلة.. "آخر غنوة" على مسرح رومانس ضمن فعاليات مهرجان الساحر

تستعد فرقة مجانين الفن الليلة لعرض مسرحية "آخر غنوة"، علي خشبة مسرح رومانس ضمن فعاليات مهرجان الساحر، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً.

يشار إلي أن مسرحية "آخر غنوه" مأخوذه عن "غنوة الموت" لتوفيق الحكيم، وتدور حول مشكلة الثأر فى الوجه القبلى والسلبيات المترتبة عليه ومدى الخسارة التى تنتج عنه بسبب اصرار بعض العائلات

على أخذ الثار فتفقد أبنائها.والعرض يحصر السلبيات التى تواجه المجتمع من خلال شخصية "عساكر" الذى قُتل زوجها وكان لها طفل صغير آنذاك، فتهربه إلى القاهرة عند أحد أقاربها حتى يكبر ويعود لياخذ ثار أبيه، إلا أنه يعود ويحاول أن ينشر السلام فىبلدته، ويتعارض هذا مع رأى أمه عساكر وترفضه، فتقوم بتسليط "بكر" المعاق ذهنيا لقتله.جدير بالذكر أن العرض بطولة مريم وجدى شنودة، أحمد كشرى، مينا صبحى سعيد، سماح بدر، جمال عبد الناصر عوض، احمد جمعة، طه الشاذلى، كريم خالد، مصطفى رجب، ايه احمد، الاء خالد، مشمش وجدى، شهد عارف، شهد أسامة، رحمة جمال، موسيقى وألحان محمود عبد الراضى، ديكور محمد عبد المنعم، تأليف على أبو سالم، إخراج هند كامل.