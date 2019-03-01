فضيحة جديدة.. صديقة كايلي جينر مدمنة على الجنس و "كلوي كارداشيان" الضحية مجددا

بعد أن صدمت عائلة كارداشيان بخيانتها لصديقتها كايلي جينر، ومُعاشرتها لـ “تريستان تومبسون” حبيب شقيقة كايلي “كلوي كارداشيان”، عاشرت وودز حبيبًا سابقًا آخر لكلوي كارداشيان، وهو “جيمس هاردن”.

وأشارت جوردن لإحدى الصحف العالمية إلى أنها أخبرت صديقاتها حول علاقتها بجيمس، إذ أنها كانت معه في يوم الاثنين، أي بعد أقل من 24 ساعة من مُعاشرتها لتريستان تومبسون يوم الأحد بمنزله.

ولفتت إلى لحاقها بعشيقي كلوي كارداشيان الحالي والسّابق وخيانتها معهما، كما أقدمت وودز على فعلٍ مُشينٍ آخر، وهو الكذب وتغيير الحقائق.

وقد نشر جيمس هاردن على إحدى صفحاته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي رسالةً غامضة، قال فيها: “لا يمكن تفادي ما أنتِ عليه”.