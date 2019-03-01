إيمي سمير غانم بإطلالتين مختلفتين في أحدث جلسة تصوير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم لجلسة تصوير حديثة لصالح إحدى المجلات الفنية، ظهرت فيها بإطلالتين مختلفتين.

الفنانة المصرية ظهرت في أول إطلاة بفستان أسود لامع مع “قفازات” باللون الأسود، وجمعت شعرها للخلف في تسريحة مميزة، وتزينت بمكياج قوي أضفى عليها اللون البرونزي، وتزينت بأقراط كبيرة.

إيمي ظهرت في الإطلالة الثانية بفستان ذهبي لامع مع تسريحة شعر مختلفة، ومجوهرات مميزة من ديما الجندي، وشاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

وكانت إيمي سمير غانم قد احتفلت مؤخرا ببدء تصوير مسلسلها الجديد “سوبر ميرو”، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم 2019.

وشهد الاحتفال حضور عدد من فريق عمل المسلسل، ومنهم الفنان حمدي الميرغني، والفنان محمد ثروت، والفنانة ملك قورة.

ومسلسل “سوبر ميرو” من بطولة إيمي سمير غانم، ووالدها الفنان سمير غانم، والفنان حمدي الميرغني، والفنان بيومي فؤاد، والفنان محمد ثروت، والفنانة ملك قورة، والفنان محمد محمود، والفنان أحمد سلطان، وهو من تأليف أحمد محمدي وإخراج وليد الحلفاوي.