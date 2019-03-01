أول ظهور رسمي لجينيفر لورانس بخاتم خطبتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

حضرت النجمة والممثلة الأمريكية الشابة جينيفر لورانس، لمشاهدة عروض الأزياء بأسبوع باريس للموضة، حيث ظهرت ضمن الحاضرين ضمن عرض ماركة Doir العالمية.

ويعد هذا هو الظهور الرسمي الأول للنجمة العالمية البالغة من العمر28 عاما، وذلك بعد خطبتها رسميا، حيث قامت بعرض خاتم خطبتها للمصورين لحظة وصولها لقاعة عرض Doir بباريس لتؤكد الخبر.

وعلى جانب أخر، أعلنت جينيفر لورانس، مؤخرا، عن افتتاحها لشركتها الخاصة للإنتاج التليفزيوني رغبة منها في تحقيق أكبر أحلامها بامتلاك شبكة تليفزيون عملاقة.

وعلى جانب أخر، تسعى جينيفر لورانس لإنتاج جميع انواع الأعمال التليفزيونية مثل برامج الواقع والمسلسلات الدرامية والقصيرة وبرامج المسابقات الترفيهية.

وكان لجينفر محاولة سابقة في الإنتاج السينمائي لم تنجح بها بعد حصولها على جائزة الأوسكار مباشرة.