وفاة الموسيقي أندريه بريفين الفائز بـ4 جوائز أوسكار

توفي المؤلف الموسيقي وقائد الأوركسترا الأمريكي من أصل ألماني أندريه بريفين، الخميس، عن 89 عاما على ما أفادت شركة "آي أم جي" التي تمثله.





وكان بريفين الفائز بـ4 جوائز أوسكار و10 جوائز جرامي، معروفا أيضا بزواجه من الممثلة الأمريكية ميا فارو التي أنجبت منه 3 أطفال وتبنت معه 3 آخرين من بينهم سون-يي التي أصبحت بعد ذلك شريكة حياة المخرج وودي آلن.

ولد أندرياس بريفين في برلين في 6 أبريل 1929، وانتقل إلى الولايات المتحدة في العام 1939 مع عائلته التي فرت من النازية.

واعتبارا من نهاية الأربعينيات بدأ يعمل في هوليوود منسقا ومؤلفا موسيقيا وتوج مسيرته بأربع جوائز أوسكار عن أفلام "جيجي" (1958) و"بورجي أند بس" (1959) و"إيرما لا دوس" (1963) و"ماي فير ليدي" (1964).





وكان المؤلف الموسيقي الناجح جون وليامز الذي وضع موسيقى سلسلة "ستار وورز" أوضح في وثائقي لهيئة "بي بي سي" مكرس لأندريه بريفين أن هذا الأخير كان له تأثير كبير على فنه.

وألف بريفين كذلك موسيقى الكثير من المسرحيات الكلاسيكية، ومن بينها "ايه ستريت كار نايمد ديزاير" التي نالت نجاحا كبيرا وقدمت في مدن عدة.

وكان بريفين قائد أوركسترا أيضا، وقاد الكثير من الفرق الكبيرة ومن بينها فرقة لندن الفلهرمونية الملكية وأوركسترا نيويورك الفلهرمونية وأوركسترا لندن السمفونية.





وكان بريفين يعزف موسيقى الجاز على البيانو، وعزف مع المغنية الأمريكية الشهيرة إيلا فيتزجيرالد وعازف البوق ديزي غيليبسي وعازف البيانو أوسكار بترسون.

وتزوج أندريه بريفين 5 مرات لا سيما من الممثلة ميا فارو بين العامين 1970 و1979.