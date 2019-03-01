مشروع عمرو يوسف يتوقف

Mar 01, 2019
يبدو ان الفنان المصري عمرو يوسف لن يلحق بالسباق الرمضاني لعام 2019 وذلك بعدما قررت الشركة المنتجة لمسلسله “القائمة 36” تأجيل العمل بسبب ضيق الوقت وضخامة العمل.
وكان “يوسف” قد بدّل رأيه وأتخذ القرار المفاجئ في اللحظات الاخيرة بخوض السباق الرمضاني بمسلسل جديد يحمل عنوان “القائمة 36” وهو من انتاج فنون مصر للمنتج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، تأليف نبيل عبد الحميد ومحمود حجاج، اخراج محمد سلامة.
الا ان ضخامة العمل دفع بشركة الانتاج الى تأجيله كي يبصر النور لاحقاً بطريقة تليق بالجمهور العربي.
المسلسل من النوع التشويقي والإثارة ويتحدث عن قضايا انسانية. ويجسد “عمرو” شخصية ضابط شرطة مسؤول عن ملفات مهمة جداً.
آخر اعمال “يوسف” مسلسل “طايع” الذي عرض في رمضان 2018.
من جهة اخرى، يطل عمرو يوسف في عدة اعمال سينمائية منها “ولاد رزق 2″. ويحضر لفيلم مع النجم حسن الرداد.
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