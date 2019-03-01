بالصور.. عائشة بن أحمد تشارك مصطفى شعبان في "أبو جبل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تعاقدت شركة سينرجي المنتجة لمسلسل "أبو جبل"، مع عدد من النجوم لمشاركة الفنان مصطفى شعبان بطولة المسلسل.

ومن أبرز النجوم، الفنانة عائشة بن أحمد، التي تألقت في رمضان الماضي في مسلسل "نسر الصعيد" مع الفنان محمد رمضان، وتلعب عائشة بن أحمد في المسلسل دور "مريم" فتاة محجبة من منطقة شعبية بسيطة، وهو التعاون الأول الذي يجمعها بالفنان مصطفى شعبان.

ويتكتم فريق عمل مسلسل "أبو جبل"، عن تفاصيل العمل إلا أن عائشة نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" أكثر من صورة لها من المسلسل وكواليسه واللوك الذي ستظهر به في رمضان.

ويشارك في بطولة العمل عدد من النجوم منهم دياب، محمود البزاوي، محمد علي رزق، غفران محمد، حسن حسني، وعايدة رياض.

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