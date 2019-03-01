وفاء عامر عن مشهدها المحذوف مع محمد رمضان: "أفعل أي شيء يريده المخرج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

حلت الفنانة وفاء عامر ضيفة على برنامج "تحت السيطرة" للإعلامية أروى، عبر قناة النهارة.

خلال الحلقة كشفت الفنانة وفاء عامر عن كواليس مشهدها المحذوف مع محمد رمضان بمسلسل "نسر الصعيد"، والذي تضمن إيحاءات غير لائقة.

وقالت وفاء عامر: "أرفض هذا المشهد الذي جمعني مع محمد رمضان، وعندما قرأته في السيناريو، كنت أريد النعاس ولست في كامل تركيزي، ولم أذاكره، وبعدما انتهيت من تصويره ذهبت لأشاهده على الشاشة، وجدتهم أغلقوا كل شيء لأن العمال أرهقوا ويريدون الذهاب لمنازلهم للراحة".

وتابعت: "اتصلت بمحمد رمضان والمخرج ياسر سامي، بعدما غادرت موقع التصوير، وتحدثت معهما حول المشهد وأوضحا أنهما سيشاهدانه وسيتم حذفه في حالة إن وجداه غير ملائم، وهو ما حدث بالفعل وحذف المشهد".

وأكدت وفاء عامر أثناء تواجدها ضيفة على برنامج "تحت السيطرة" الذي تقدمه الفنانة أروى: "أنا اتدبست في هذا المشهد وكنت أريد رفضه، ولكني في نفس الوقت أفعل أي شيئ يريده المخرج.

وقالت: "منه لله اللي نشر وسرب المشهد على الإنترنت".

يُذكر ان الفنان محمد رمضان نشر المشهد على قناته الرسمية بموقع اليوتيوب.