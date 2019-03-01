ميرنا وليد - بيروت - يبدو أن الممثلة المصرية منى زكي قررت ان تغير من خططها في الفترة الحالية والإستعانة لأول مرة في مشوارها الفني بمديرة أعمال، وإختارت بالفعل مديرة أعمال الفنان محمد حماقي السابقة لتتولى هذه المهمة، خصوصاً وأن حماقي استعان بشخص آخر منذ فترة بسيطة، وتأتي هذه الخطوة لرغبة منى في التفرغ لشؤون أسرتها ما عدا في حال قيامها بتصوير أعمالها الفنية.
منى زكي حالياً تقرأ أكثر من سيناريو لتقرر العمل الجديد الذي تبدأ تصويره قريبا بعد توقف اكثر من مشروع لها في الشهور الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- منى زكي تتعامل للمرة الأولى مع مديرة أعمال وما علاقة محمد حماقي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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