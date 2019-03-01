بعد التحقيق معه.. شاهد نصيحة فايز المالكي لمتابعيه على مواقع التواصل

فايز المالكي

تسبّب دعم الممثل السعودي فايز المالكي أحد الأشخاص بجمع تبرعات له، باستدعائه والتحقيق معه بعدما أعاد نشر تغريدة له على “تويتر”.

المالكي المعروف بأنّه سفير الإنسانية وقيامه بجمع تبرّعات لمساعدة المحتاجين، نشر مقطع فيديو له يوضح فيه للمتابعين ما حصل معه وأن الجهات الأمنية كشفت أن الشخص الذي يطلب التبرّع “ليس محتاجاً بل يدعم الاٍرهاب”. وحذّر المالكي روّاد مواقع التواصل الاجتماعي من التعاطف مع أحد وإعادة نشر أي حساب يطلب التبرع وأن هناك جهات مختصة هي التي تشرف على التبرعات.

وقال المالكي في رسالة لمتابعيه، محذرًا لهم من التعاطف مع أشخاص عبر مواقع التواصل: “يعطيكم العافية، شاهِدوا هذه البصمة في يدي، الآن خرجت من التحقيق بسبب أنني نويت عمل الخير، حيث أعدت نشر حاجة أحد المحتاجين، لكن للأسف ظهر للجهات الأمنية أن له صلةً بالإرهاب وتمويلهم، وأنني بحسن نية تعاطفت معه ونشرتها بحسابي الشخصي، لذا أحمد الله أنني عُدْتُ لبيتي بسلام، لذا نصيحتي لكم بعدم نشر أي حساب أو فيديو والتوقف عن التعاطف مع الغير، هذه نصيحة مُحِبّ”.

وأضاف المالكي: “أنا هنا اليوم أتحدث عن نفسي، لأننا كمسلمين تأخذنا العاطفة والحماس، لكن لن ينفعك أحدٌ عندما تجد الجهات الأمنية تطلبك للتحقيق معك، لذا أنا من اليوم سأتوقف عن ذلك”.