صورة قديمة تجمع أحمد السقا بابنه "ياسين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان الشاب ياسين أحمد السقا، صورة تجمعه بوالده الفنان أحمد السقا، في طفولته.

وعلق ياسين السقا على الصورة: "وأنا صغير ربط أبي رأسي بهذه الطريقة لكي أبدو شبيهًا له في إحدى الشخصيات التي أداها بفيلم "شورت وفانلة وكاب"، أبي بالنسبة لي مصدر إلهامي الأول".

وأضاف ياسين السقا: "أحبك يا أبي وسوف أذكر لك على الدوام كل شيء فعلته لأجلي وسأظل فخورا بك وأعمل على أن أجعلك فخورًا بي، كل سنة وأنت طيب يا أبي".

يُذكر أن الفنان أحمد السقا يصور حاليًا، مسلسل "ولد الغلابة" من بطولته إلى جانب مي عمر وإدوارد وإنجى المقدم وعفاف رشاد، من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي.