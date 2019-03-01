جوزيف عطية تجدد دائم وأناقة ملحوظة

ميرنا وليد - بيروت - أطل الفنان جوزيف عطية في فيديو كليب أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "بعيوني" حيث استطاع ان يحصد اعجاب الجمهور بالطريقة الجديدة التي ارادها في هذا العمل باجواء ايطالية شبابية مفعمة بالحب والحياة.

اللوك الذي اختاره جوزيف جاء رائعاً، وفيديو كليب الأغنية تحت إدارة المخرج جاد شويري الذي يعرف في كل مرة ما الجديد الذي سيقدمه على طريقته.

قدّر جوزيف المرأة في هذه الاغنية وغازل حبيبته بافضل الطرق.

وقد لفتنا في حضور جوزيف عطية الاخير في "ديو المشاهير" الاطلالات الانيقة التي توجته من افضل ضيوف هذا الموسم طبعا بالاضافة الى موهبته الكبيرة.