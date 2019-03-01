جاد شويري يردّ بقوة: "إخراج فيلم إباحي مجرّد مزحة وأستغرب عدم مصداقية تلك المواقع"

ميرنا وليد - بيروت - في حلقة مميزة حلّ الفنان جاد شويري ضيفاً على برنامج "تحت السيطرة" والذي تقدمه الفنانة أروى، حيث كشف خلال الحلقة عن عدة أمور فنية وشخصية ومثيرة للجدل بجرأة كبيرة كالعادة.

ضمن فقرة السوشال ميديا وحول موضوع أنجح مخرج كليبات في السينما بين فادي حداد وسعيد الماروق وعادل سرحان؟ أكد جاد أنه لم يحضر أياً من أفلامهم حتى الآن وهذا الموضوع ليس تقليلاً من شأنهم ولكن لم يتسن له ذلك.

ورداً على سؤال حول وصول المخرجة نادين لبكي إلى العالمية، أكد جاد أن نادين “عرفت القضايا التي يحب ان يشاهدها الغرب”.

ورداً على سؤال أنه في حال طلب منه منتج عالمي إخراج فيلم إباحي وبين “أنفذه مع عدم وضع اسمي” أو “أوافق لأنني أحب الجرأة" أو "أرفض الفكرة"..

أجاب ممازحاً مع ابتسامة عريضة “حسب مين الممثلين” ، وحسم جاد خياره من دون تردد واختار خانة “أرفض الفكرة” وأشار الى أنه لم يفكر في هذا الموضوع أبداً، ورغم أن الامر بدا مزحة، وضحكة جاد وأروى كانت خير دليل على ذلك، إلا أن عدداً كبيراً من المواقع والصحف استغلوا جرأة جاد وصراحته بوضع عناوين رنانة تؤكد أنه سيخرج أفلاماً إيباحية وهذا طبعاً بهدف كسب أكبر نسبة قراءة على حساب فنان جريء .

ورداً على هذا الموضوع تواصلنا مع جاد الذي صرّح: "أستغرب بعد حلقة كانت من أفضل حلقات البرنامج وأحبتها الناس جداً بأن تنتشر عناوين كهذه العناوين، أنا كنت أمزح وقلت أعمل فيلماً ايباحياً حسب مين الممثلين ولا أضع اسمي وضحكتُ كما ضحكت أروى. على ما يبدو أنه على الفنان أن يكون مملاً وأن يرد بأجوبة معلبة وعند حسن توقعاتهم وعليه أن لا يضع الجانب الصريح والعفوي من شخصيته في الاجوبة، بل أن يكون مصطنعاً! وعلى ما يبدو أن الشخص عليه أن يكون سخيفاً كي لا يقترب أحد من صورته أمام الناس بقصص فقط هدفها لفت الانظار.

الناس تعرف أن آرائي جريئة وجسمي لبيس ولكن الناس التي تتابعني عن كسب تعرف شخصيتي الحقيقية ، أتمنى على المواقع التي تناقلت خبراً عن موقع معين، أن يتأكدوا عما يكتبون قبل أن ينقلوا الخبر كما هو ، ذلك الموقع قرر ألا يضع أخباراً إلا مجتزأة من دون أن يضوي على أي من النجاحات التي تحدثت عنها بالعام الماضي وخصوصاً في آخر اشهر . لست مضطراً أن أتحدث أين أصبحت حالياً ولأية مرحلة من حياتي وصلت لأن ذلك واضح، لكن أتأسف أن أضطر للتوضيح لشيء عفوي لا ذنب لي فيه".