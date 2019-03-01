شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى منصور الصديق الوفى لمحمد رمضان فى مسلسل "زلزال" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان الشاب مصطفى منصور لـ ”الخليج 365” إنه يجسد شخصية شاب يدعى "سلام" فى أحداث مسلسل "زلزال" للنجم محمد رمضان، حيث يعد الصديق الوفى له خلال أحداث العمل، والذى تنتجه شركة سينرجى فى أول تعاون مع محمد رمضان فى الدراما.

وأشار منصور إلى أنه بدأ السبت الماضي تصوير دوره في مسلسل "زلزال"، والذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان ويشارك به في السباق الرمضاني المقبل 2019، مضيفا أنهما يتقابلا سويا في الجامعة، فيما تبدأ مشاهده من الحلقة الرابعة والتي تدور بينهما في إطار كوميدى، مؤكدا أن ذلك يعد التعاون الثاني بينه وبين رمضان بعدما شاركه بطولة مسرحية "رئيس جمهورية نفسه" التابعة لمسرح الدولة وحققت نجاحا كبيرا.

يذكر أن مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج ابراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين وهنادى مهنى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل تعاون محمد رمضان الأول مع شركة سينرجى فى الدراما التليفزيونية.