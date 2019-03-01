"مالمو للسينما العربية" يعلن استمرار تعاونه مع "المعهد السويدي للأفلام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية، استمرار التعاون بينه وبين المعهد السويدي للأفلام لدعم المشاريع السينمائية الروائية والوثائقية في مراحل التطوير، للسنة الخامسة على التوالي.

ويشترط المهرجان للحصول على دعم مشاريع الأفلام توفر بعض الشروط والمؤهلات، من ضمنها: يجب أن يكون لقصة الفيلم صلة بالثقافة العربية أو الهوية، أن يكون مشروع الفيلم إنتاج مشترك بين منتج سويدي ومنتج عربي.

ومن المقرر فتح باب التسجيل وتقديم الطلبات لمشاريع الأفلام، اعتبارًا من 1 مارس 2019 وحتى 31 مايو، ويعلن المهرجان والمعهد السويدي للأفلام في أغسطس 2019 عن المشاريع التي ستتنافس على جوائز سوق ومنتدى مهرجان مالمو.

وجاء في بيان صادر عن المهرجان، أن بعد عرض المشاريع، تتخذ لجنة التحكيم قرارها بمنح الدعم المالي المُقدم من المعهد السويدي للأفلام لواحد من مشاريع الأفلام الروائية بقيمة 150000 كرون سويدي، كما تمنح لجنة التحكيم جائزة الدعم المالي لمشروع الفيلم الوثائقي بقيمة 75000 كرون سويدي.

تقول ماجدولينا جانجارد، مديرة قسم دعم الإنتاج في المعهد السويدي للأفلام، إننا نتطلع إلى تعاون مستمر بين السويد والبلدان العربية ونأمل في نجاحات مستقبلية كما حصل مع الإنتاج السويدي/التونسي المشترك في فيلم (على كف عفريت) الذي تم عرضه في مسابقة نظرة ما في مهرجان كان السينمائي 2017.

وأضاف محمد قبلاوي مؤسس ومدير مهرجان مالمو للسينما العربية "أننا نفخر بمواصلة العمل والتعاون مع المعهد السويدي للأفلام؛ لأن هذا الدعم لسوق ومنتدى مهرجان مالمو للسينما العربية، أثمرعن العديد من الإنتاجات السينمائية المشتركة بين السويد والدول العربية وكان لهذه الأفلام حضورها في المهرجانات العربية والعالمية على الأقل في السنوات الأربعة الأخيرة، التي هي عمر السوق والمنتدى".

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان مالمو للسينما العربية مقرر إقامتها في الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر.