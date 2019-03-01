شاهد.. وفاء عامر تكشف كواليس مشهدها الجريء مع محمد رمضان

كتب امير فتحي في الجمعة 1 مارس 2019 03:51 صباحاً -
محمد رمضان مع وفاء عامر في المشهد المحذوف
كشفت الفنانة المصرية وفاء عامر عن كواليس مشهدها المحذوف مع محمد رمضان الذي تضمن إيحاءات غير لائقة، من مسلسل “نسر الصعيد” الذي عرض في شهر رمضان الماضي.
وقالت وفاء عامر أثناء تواجدها ضيفة على برنامج “تحت السيطرة” الذي تقدمه الفنانة أروى: “أرفض هذا المشهد الذي جمعني مع محمد رمضان، وعندما قرأته في السيناريو، كنت أريد النعاس ولست في كامل تركيزي، ولم أذاكر المشهد جيدا، وبعدما انتهيت من تصويره ذهبت لأشاهده على الشاشة، وجدتهم أغلقوا كل شيء لأن العمال تعبوا وأرهقوا ويريدون الذهاب لمنازلهم للراحة”.
وتابعت: “اتصلت بمحمد رمضان والمخرج ياسر سامي، بعدما غادرت موقع التصوير، وتحدثت معهما حول المشهد وأوضحا لي أنهما سيشاهداه وسيتم حذفه في حالة إن وجداه غير ملائما، وهو ما حدث بالفعل وحذف المشهد”.
وقالت وفاء عامر : “أنا ادبست في هذا المشهد وكنت أريد رفضه، ولكني في نفس الوقت أفعل أي شيئا يريده المخرج”.
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