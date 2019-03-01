شاهد.. الهام الفضالة تنشر رسالة من زوجها عندما كان اسيرا في العراق!

كتب امير فتحي في الجمعة 1 مارس 2019 03:51 صباحاً -
الهام الفضالة
نشرت الفنانة الكويتية الهام الفضالة رسالة من زوجها الصحفي خليل التميمي عندما كان اسيرا في العراق.
وعرضت الفضالة الرسالة في مقطع فيديو نشرته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقرأت الهام الفضالة مقتطفات من الرسالة المرسلة الى والدته بتاريخ 30/11/1990 حيث يقول فيها: “انا موجود في العراق ولكن مشتاق اليك يا والدتي جدا جدا ان ترضين عني وتغفري لي يا والدتي وتدعيلي عند الله بالفرج”.
كما نشرت الهام الفضالة “محضر استلام” والذي كان مؤرخ بتاريخ 28/3/1991 وهو تاريخ الافراج عن زوجها خليل التميمي.
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