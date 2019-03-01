- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
تألقت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة ليدي جاجا، خلال خفل الأوسكار الأخير، والذي أقيم في فجر 25 فبراير، والذي استطاعت أن تفوز من خلالة بجائزة أفضل أغنية أصلية في فيلمن وهي أغنيتها الشهيرة “shallow” التي غنتها في فيلم “A Star Is Born” ودخلت في حالة من البكاء الهيستيري بسبب فرحتها الكبيرة بتلك الجائزة.
النجمة العالمية نشرت صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام تظهر فيها العقد الثمين الذي ظهرت به في حفل توزيع جوائز الأوسكار.
وعلقت النجمة العالمية البالغة من العمر 32 عاما، على الصورة قائلة: بخصوص ليلة الأوسكار ماركة” تيفاني اند كو” عرضوا على ارتداء الألماسة الأيقونية التي تبلغ من العمر ١٤١ عاما، وكانت النجمة آدوري هيبوري آخر من ارتدت تلك القلادة، ولقد كان شرف كبير لي أن ارتدي تلك الألماسة، فقد زادت تلك الليلة الخالدة بالنسبة لي جمالا وشرفا أكثر.
ومن المعروف أن العقد الذي كانت ترتديه النجمة ليدي جاجا في الحفل هو عقد تاريخي، تصل قيمته إلى ٣٠ مليون دولار أمريكي، وهو ما يعادل أكثر من نصف مليار جنية مصري وأكدت فخرها وسعادتها الكبيرة بارتدائه في يوم مميز مثل يوم حفل الأوسكار.
كانت هذه تفاصيل خبر ليدي جاجا ترتدي عُقد بـ30 مليون دولار.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.