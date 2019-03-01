محمد منير يتبرع لضحايا حريق محطة مصر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رفض الكينج محمد منير، تأجيل حفله الغنائي الضخم، والذي من المقرر إقامته، يوم الجمعة 1 مارس، في حديقة “فاميلي بارك” بالقاهرة الجديدة، وجاء ذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها مصر مؤخرًا.

وقرر النجم المصري تخصيص نسبة من الأرباح، لصالح مستشفى أهل مصر للحروق، ومؤسسة “أهل مصر”، وبنوك الدم، بهدف دعم المصابين جراء حادث محطة مصر.

النجم منير قال في بيان له: صوتي هو سلاحي الوحيد في مواجهة التحديات التي تواجه بلدنا، لمواصلة خدمة المجتمع، فلا بد علينا جميعًا مواجهة الأمر والتكاتف لإيجاد حلول ليكون لنا دور في تخطي هذه الأحداث.

ومن المقرر يقام الحفل تحت عنوان “وحشتنا يامنير”، حيث إنه بمثابة عودة “الكينج” للحفلات بعد غياب ما يقرب من عام ونصف، حيث تم عمل التجهيزات للحفل على مدار أكثر من خمسة أيام متتالية، على قدم وساق دون توقف.

وعلى جاني أخر، أحيا الفنان محمد منير، حفلًا غنائيًا كبيرًا في القرية العالمية بدبي، مؤخرا، وذلك وسط حضور عدد كبير من جمهوره.

محمد منير ، أصيب قبل الحفل بحالة توتر كعادته قبل الحفلات، وأخفى ذلك بنظارة شمسية كبيرة ارتدها قبل الدخول على المسرح وتخلى عنها بعدما اندمج مع الجمهور.

ونشر برنامج MBC Trending، والمذاع عبر فضائية mbc، فيديو لكواليس الحفل، وخاصة وقت اقتحام أحد الجمهور للمسرح، وهو ما دفع محمد منير للتراجع وتدخل الأمن وأنزل المعجب من على المسرح ليواصل محمد منير فقرته الغنائية وسط تفاعل كبير من الجمهور معه.