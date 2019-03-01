مادلين طبر تتألق بإطلالة هندية في حفل ختام مهرجان أسوان.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

حرصت الفنانة اللبنانية مادلين طبر على حضور حفل ختام مهرجان أسوان لأفلام المرأة في دورته الثالثة، والذي أقيم مساء الثلاثاء 26 فبراير.

الفنانة اللبنانية تألقت في الحفل بإطلالة هندية خطفت الأنظار، حيث أطلت بساري هندي أنيق باللون الفوشيا، وارتدت اكسسوارات هندية مميزة، وتزينت بمكياج قوي أبرز ملامحها.

وحضر حفل الختام، اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، والفنانة ليلى علوى رئيس لجنة التحكيم، والفنانة نور اللبنانية، والفنان باسم سمرة.

كما حضرت الفنانة سناء عكرود، والفنانة مادلين طبر، والفنانة يسرا اللوزي، والفنانة سناء يوسف، والفنانة جيهان خليل، والفنانة أحمد مجدى، والمخرج عمر عبد العزيز، والمخرج محمد عبد العزيز، والإعلاميان عمرو عبد الحميد ونشأت الديهى.

وشهد الحفل تكريم 5 من الشخصيات النسائية، اللاتى لهن إسهامات عديدة فى عالم السينما، وهن مصممة التترات نوال، والمونتيرة الكبيرة ليلى فهمى، وخبيرات الترجمة «عايدة» و«عزة» و«عبلة» أنيس عبيد.

وحصد الفيلم الجورجى الفرنسى الألمانى “قبل أن يعود أبى” على جائزة أفضل فيلم بمسابقة الفيلم الطويل، وفاز بجائزة أفضل مخرج لازالو نيميس عن الفيلم المجرى الفرنسى “غروب الشمس”، وفازت كل من ماريا لافى وإيلينا ديمترا كوبوليو بجائزة أفضل سيناريو عن فيلم “كتاب مقدس”.

وذهبت جائزة أفضل ممثلة لبطلة فيلم “كتاب مقدس” لولى بيترى، وحصل على جائزة أفضل ممثل جورج بوشيشفيلى عن فيلم “أفق”، وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة الفيلم اليمنى “عشرة أيام قبل الزفاف”، كما منحت لجنة التحكيم تنويه خاص للفيلم اللبنانى “يمشى وبعد” لسينثيا شقير .