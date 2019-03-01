تفاصيل أول لقاء تعارف بين هبة مجدي وزوجها خارج مصر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدث الفنان المصري محمد محسن، زوج الفنانة هبة مجدي، عن السبب الرئيسي في عشقه للفن، وقصة أول لقاء جمعه بزوجته.

محمد محسن، قال خلال لقائه في برنامج «يوم جديد»، والمذاع عبر فضائية «الغد»، إن الغناء كان هواية له منذ الصغر، وحبه للفن جاء بسبب والده الذي كان يعمل خطاطًا وتأثر بالفن، ودراسة الهندسة كانت حلم حياته، وفي الجامعة التحق بفرقة المسرح والكورال.

وأضاف، أن بدايته الفنية كانت من خلال ألبوم «اللف في شوارعك» عام 2012، وبعدها ترشح لجائزة أفضل مطرب عربي «جوردن أوورد».

وكشف للمرة الأولى أن أول لقاء جمعه مع زوجته الفنانة هبة مجدي، كان خلال مراسم التكريم بالأردن.

يذكر أن محمد محسن، جمعه مع الفنانة مجدي، عمل واحد وهو مسرحية “ألف ليلة وليلة”، مع الفنان الكبير يحيى الفخراني، والذي كان مقربًا منهما جدًا كما أنه كان له أثرًا كبيرًا في ارتباطهما.

واحتفلا النجمان بخطوبتهما بعد عرض المسرحية وبحضور الجماهير، وفي حفل الزفاف كان الفنان يحيى الفخراني شاهدًا على عقد الزواج.

وانجبت الفنانة هبة مجدي، ابنتها الأولى “دهب”، ولم تكشف عن اي صورة إلى الآن.