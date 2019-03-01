حسن الرداد يتلقى هدية مميزة من طفل.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثناء انشغاله بتصوير مسلسله الرمضاني المقبل، تلقى الفنان المصري حسن الرداد هدية مميزة أدخلت السعادة على قلبه.

حسن شارك جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، في صورة له مع طفل، وقال الفنان إن هذا الطفل انتظره وهو يصور لمدة 4 ساعات، وكان حريصا على مقابلته شخصيا.

الرداد قال إن الصغير علم أنه يصور بالقرب من منزله فجاء إليه ليهديه وردة، وأكد أنه سعد بقضاء الوقت معه لأن مشاعر الأطفال صادقة لا كذب فيها أو مجاملة، وشكره على الورود.

الفنان المصري يخوض السباق الرمضاني من خلال مسلسل «الابن الـ 13»، بعد أن شارك في الموسم الرمضاني الفائت زوجته الفنانة إيمي سمير غانم بطولة مسلسل كوميدي بعنوان «عزمي وأشجان».

ويشارك في بطولة مسلسل (الابن الـ 13) حسن الرداد، ناهد السباعى، شيماء سيف وسلوى خطاب ومحمد ثروت ورجاء الجدواى ومن تأليف ورشة كتابة مكونة من محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد وإخراج مصطفى فكري.

بينما تنافس إيمي سمير غانم في رمضان بمسلسل «سوبر ميرو»، مع الفنان سمير غانم وحمدي الميرغني وبيومي فؤاد.