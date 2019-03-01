أسيل عمران تكشف عن أبشع تعليق تلقته من جمهورها

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
عادة ما يتلقى أي فنان تعليقات سلبية من عدد من متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الفنانة السعودية أسيل عمران كشفت عن تعليق غريب تلقته، ووصفته بأنه أبشع تعليق.
الفنانة السعودية قالت خلال استضافتها في برنامج AB Talks ، مع أنس بو خش، إنها تلقت تعليقاً من متابعة جاء فيه: “أكرهك لدرجة أتمنى إن وجهك يتشوه”.
أسيل وصفت هذا التعليق بأنه “أبشع تعليق”، مشيرة إلى أنها دخلت إلى حساب هذه الفتاة، لتجد أنها أطلقت على نفسها لقب “سجينة الحزن”، وعبرت استغرابها من التسمية والتعليق الذي كتبته.
وكانت الفنانة السعودية أسيل عمران قد شاركت مؤخرا الفنان تامر حسني التمثيل في كليب أغنيته المصورة “ناسيني ليه”، والتي طرحها تزامنا مع احتفالات عيد الحب.
وأغنية “ناسينى ليه”، من كلمات تامر حسين، وألحان تامر على، وتوزيع موسيقى وسام عبد المنعم، ومن إخراج سعيد الماروق، وتم تصوير الكليب في محافظة الإسكندرية، وقد حقق الكليب نسب مشاهدة عالية على موقع “اليوتيوب”.
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