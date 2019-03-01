يعتبر أحمد زكي من عباقرة التمثيل في مصر حيث قدم كل الأدوار في وقت قليل من حياته الفنية ،، أحمد زكي يعتبر هو الممثل الثاني الذي غير وجه افتي الأول وذلك بعد إسماعيل يس الذي تولى بطولات أفلام في عصر السينما الذهبي ،، أحمد زكي بدأ في مسلسل الأيام في دور حقيقي عام 1978 بعدها تسابقت النجمات على الوقوف أمامة كبطلات فوقف أمام كل نجمات جيله منهم نجلاء فتحي ،، ميرفت أمين ،، يسرا ،، ليلى علوي ،، إلهام شاهين ، وأحمد زكي قدم مجموعة من الأعمال ولكن من أهم أعماله فيلم سعد اليتيم الذي ضم كل نجوم مصر في ذلك الوقت وهو إنتاج 1985 من إخراج أشرف فهمي وضم فيه محمود مرسي وفريد شوقي وشويكار ونجلاء فتحي وتوفيق الدقن وأحمد بدير وكريمة مختار ،، ونجح الفيلم نجاح كبير // أحمد زكي كان يعتبر فريد شوقي والده الروحي في الفن ومثله الأعلى أيضا فكان عندما يقابله يقبل يده ويقول له ( بابا ) أحمد زكي توقع موته فقيرا في معهد القلب وقال في أحد الحوارات الفنية أنه لم يستطيع أن يدخر نقود ،، مات أحمد زكي في مارس عام 2005 ومازال باقيا بأعماله بمرض السرطان الذي داهمه قبل أن يحقق كل أحلامه الفنية منها فيلم عن صلاح حاهين وفيلم عن حب أكتوبر مع نور الشريف