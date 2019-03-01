شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. اعرف أكثر عن فيلم الأكشن المنتظر Dark Phoenix والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة th Century Fox 20 تريلر رسمى جديد لـ فيلم الأكشن Dark Phoenix، المقرر طرحه 7 يونيو فى الولايات المتحدة الأمريكية.

الفيلم من بطولة إيفان بيترز، وجنيفر لورانس، وجيسيكا تشاستاين، وجيمس ماكافوي، وصوفي تيرنر، ومايكل فاسبندر، ونيكولاس هولت، وتاي شيريدان، وكودي سميت ماكفي، ومن إخراج سيمون كينبرج، ومن تأليف جون بيرن، وكريس كليرمونت، وديف كوكرم، وجاك كيربي، وستان لي.

فيلم Dark Phoenix يدور حول قيام جان جراي بتطوير قوى جديدة وكبيرة فى شخصية Dark Phoenix، وسيكون على فريق X-Men تقرير إذا كانت حياة العضو الجديد، أهم من كل الأشخاص الذين يعيشون فى العالم، فى إطار تشويقى وأكشن.