مزرعةُ مايكل جاكسون المعروضة للبيع لا تجذب الزّبائن.. هل تورّطه بالاعتداءات الجنسية السّبب؟!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انخفض ثمن مزرعة "نيفرلاند"، المملوكة للنجم الرّاحل مايكل جاكسون، بمقدار الثلثين، بعد طرحها للبيع في السّوق مرّة أخرى، وسط اتّهامات موجّهة لملك البوب الرّاحل، بتورّطه في اعتداءات جنسية سابقة على الأطفال.

وكان جاكسون، قد رحل في ،2009 عن عمر يناهز ال 50 عامًا، تاركًا وراءه تلك المزرعة، مترامية الأطراف، التي تقدّر مساحتها بــ 2700 فدان، وتحتوي على قصر ضخم، ومجموعة من الحدائق، ذات المساحات الشّاسعة.

وطُرحتْ المزرعة للبيع في البداية، مقابل مبلغ قدره 75 مليون استرلينيّ، لكنّها طُرحتْ للبيع مرّة أخرى، وقد تمّ تخفيض السّعر المطلوب ليصبح 23.3 مليون استرلينيّ، بعد الإخفاق في بيعها أوّل مرّة، عام 2015.

ولفتتْ بهذا الخصوص صحيفة "مترو" البريطانية، إلى أنّ هذا الانخفاض الكبير، الذي طرأ على سعر المزرعة، جاء في أعقاب الكشف عن تلك الاتّهامات، التي تزعم أنّ النّجم الرّاحل، تورّط في الاعتداء جنسيًا على أطفال.