شكرا لقرائتكم خبر عن بنفس الطقم.. شاهد كيف عبرت داليا البحيرى عن حبها لوالدها مع ابنتها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة داليا البحيرى عن حبها لوالدها ، حيث نشرت صورة برفقته وسط حفاوة كبيرة من جمهورها، بينما ارتدت هى وابنتها نفس الطقم والألوان.



داليا البحيرى

الفنانة داليا البحيرى، نشرت صورة برفقة والدتها، وعلقت قائلة:"بابا حبيبى"، ونشرت صورة آخرى لأبنتها برفقة جدها، حيث ظهرت هى وأبنتها قسمت بنفس الألوان والطقم والموديل، بينما لم توضح المناسبة التى التقطت فيها الصورة.



أبنة الفنانة داليا البحيرى

يذكر أن النجمة داليا البحيرى، احتفلت بعيد ميلاد ابنتها "قسمت"، من حوالى اسبوع وشاركت الصور مع جمهورها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.