شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة NBC تجدد مسلسل Brooklyn Nine-Nine لموسم سابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة NBC عن تجديدها مسلسل Brooklyn Nine-Nine لموسم سابع، بعد طرح الموسم السادس الشهر الماضى، ولم تكشف الشبكة عن أي موعد لطرح الموسم السابع بعد، حسبما نشر موقع " tvseriesfinale ".

وتم إعادة إنتاج السلسلة الكوميدية مؤخرًا بواسطة NBC بعدما ألغتها FOX، وتضم قائمة الممثلين: آندى سامبيرج، أندريه بروجر، تيرى كرووز، تشيلسي بيريتي، ميليسا فوميرو، جو لو تروجليو، ستيفاني بياتريز، جويل ماكينون ميلر، وديرك بلوك.

ويدور المسلسل حول تولى الكابتن راي هولت الحراسة رقم 99 في بروكلين، والتي تشمل المخبر جيك بيرالتا، وهو مخبر موهوب الذى اعتاد أن يفعل ما يريد،أما الموظفون الآخرون في الدائرة الـ 99، فهم المخبر آمي سانتياجو، وجيك على تحقيق الشريك التنافسي، جنبا إلى جنب مع المحققة روزا دياز، وهي زوجة قوية، الرقيب المحقق تيري جيفوردز، الذي أخرج مؤخراً من العمل بعد ولادة فتاتيه التوأم، وجينا لينيتي، المسؤولة الساخرة في المحكمة.