محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منى الموجي:

نشر موقع "الخليج 365"، على مدار يوم الخميس 28 فبراير، عددًا من الأخبار والموضوعات الفنية، منها "عادل الأعصر يكشف مصير مسلسل (فوبيا)، طرح برومو تشويقي لمسلسل (لمس أكتاف)، حوار مع المخرج عثمان أبو لبن عن فيلمه (قصة حب)، إحياء ذكرى رحيل الفنانة عزيزة أمير، .."، وغيرها من الموضوعات التي نستعرض أبرزها في الصفحات التالية..

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الفنية| تطورات حالة "حماقي" الصحية ونجم "مسرح مصر" يدافع عن "صلاح" ومصير "فوبيا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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