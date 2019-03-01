اليسا تعود لباريس وسامو زين وسط الثلوج.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمد مجدي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن، خلال 24 ساعة:

لارا إسكندر

نشرت الفنانة لارا إسكندر عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة وهي تشرب القهوة، وقد حازت الصورة على إعجاب جمهورها ومحبيها.

ريا أبو راشد

نشرت المذيعة ريا أبي راشد صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة أنيقة مرتدية فستان أزرق، ونالت إعجاب متابعيها.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة وهي تشرب القهوة، وقد حازت الصورة على إعجاب جمهورها ومحبيها.

إليسا

نشرت المطربة اللبنانية إليسا صورة عبر صفحتها بموقع "انستجرام"، وكتبت "العودة إلى باريس"، ونالت إعجاب متابعيها.

مجدي الهوراي

نشر المخرج مجدي الهواري عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة له على طريقة الـ"سيلفي" وهو يقود سيارته، نالت إعجاب جمهوره.

نيشان

نشر الإعلامي نيشان عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، صورة جمعته بالمطرب وائل كفوري، نالت إعجاب جمهوره.

ناردين فرج

نشرت المذيعة ناردين فرج صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة كاجوال مرتدية بنطلون ممزق، ونالت إعجاب متابعيها.

أصالة

نشرت المطربة أصالة صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، وظهرت فيها برفقة أسرتها، ونالت إعجاب متابعيها.

السلطانة هويام

نشرت النجمة التركية مريم أوزرلي الشهيرة في الوطن العربي بالسلطانة هويام، صورة جديدة لها، عبر حسابها على "إنستجرام".

سامو زين

نشر المطرب سامو زين عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، صورة له وهو يقف وسط الثلوج، نالت إعجاب جمهوره.