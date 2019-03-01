بريانكا شوبرا تعود إلى مومباي بعد حضور حفل خطوبة شقيقها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 مارس 2019 01:32 صباحاً - عادت نجمة بوليوود بريانكا شوبرا Priyanka Chopra إلى مومباي، بعد أن حضرت حفل خطوبة شقيقها سيدهارث شوبرا في نيودلهي.



وكانت بريانكا قد نشرت صورة سيلفي برفقة زوجها نيك جوناس Nick Jonas على حسابها الخاص في انستقرام، معلقةً عليها بالقول: "رحلة سعيدة حبيبي.." وأعلمت جمهورها بأنهما كانا في نيودلهي في حفل خطوية شقيقها.



كما شاركت بريانكا جمهورها بعض الصور لشقيقها وخطيبته Ishittaa Kumar خلال حفل الخطوبة، معلقةً بالقول: "أنا فخورة بك كثيرًا شقيقي الحبيب.. وأهلًا بكِ Ishita في عائلتنا.. أنتما جميلان سويًّا..أتمنى لكما مستقبلًا زاهرًا وسعيدًا.



بريانكا لم تُنهِ زيارتها إلى نيودلهي إلا بعد عشاء برفقة زوجها جوناس، لتعود بعدها إلى مومباي. اقرئي ايضا: والدة بريانكا شوبرا غاضبة من ابنتها...وهذا السبب!



وقد رصدت كاميرات الباباراتزي الثنائي بريانكا ونيك خلال عودتهما الى مومباي في المطار اليوم 28 شباط/فبراير في الصباح.



يشار إلى أنّ بريانكا كانت قد حضرت مؤخرًا حفل أوسكار 2019 برفقة زوجها نيك في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.



وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مؤخرًا أخبارًا وصورة تُظهر بطن بريانكا المنتفخ، فظنّ البعض أنها حامل، إلا أنّ والدتها نفت تلك الأخبار. اقرئي ايضا: صور وفيديو..بريانكا شوبرا ونيك جوناس يحتفلان بزفافهما من جديد مع العائلة



وتركزت عدسات المصورين على بريانكا التي شاركت في حدث يتعلق بالموضة، أقيم على هامش أسبوع الموضة في نيويورك مؤخرًا.



فحازت شوبرا في ظهورها العلني الجديد، على اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من المعتاد هذه المرة، ويرجع السبب إلى ذلك الانتفاخ الصغير في بطنها، إلى جانب تغيّر ملحوظ لاحق في وجهها، وهو ما استدعى إثارة الشكوك حول حملها. 6

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