بالفيديو: نجمة سعودية تهاجم ميريام فارس… لهذا اتهمتها بالعنصرية

وجهت مدونة الجمال ونجمة المواقع السعودية الشهيرة عبير سندر تهمة الإساءة إلى العرق الأسود للفنانة اللبنانية ميريام فارس. وأعلنت ذلك خلال مقابلة أجريت معها ضمن برنامج “ع السيف” الذي يعرض على شاشة atv الكويتية.

وقالت إن ظهور ميريام في فيديو كليب أغنيتها “قومي” بوجه أسود يعتبر، عبر الزمن، مهيناً للعرق الأسود. وتوجهت باللوم إلى الفنانة معتبرة أنها تعرف ذلك من دون أدنى شك أو أن لديها فريق عمل يدرك هذه الحقيقة.

وعبرت عن انزعاجها بسبب ذلك وقالت: “ضايقتني بصراحة”.كما كشفت في المقابلة نفسها أنها خطبت إلى مدرب قتالي بريطاني يقيم حالياً في سنغافورة وأن عليها الذهاب إلى هذا البلد بعد زواجها.

وأشارت أثناء استضافتها ضمن برنامج “همسة” عبر شاشة MBC منذ أشهر قليلة، إلى أنها واجهت الانتقاد بسبب شحنتها الداكنة، فقلبت مفاهيم الجمال بعد أن أصبحت خبيرة تجميل عبر منصات التواصل الإجتماعي.