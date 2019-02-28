بعد فوزه بالأوسكار.. فيلم جديد يجمع بين رامي مالك و جون سينا

يستعد النجم العالمي رامي مالك لطرح فيلمه الجديد بعنوان "The Voyage of Doctor Dolittle"، و الذي يجمعه بالمصارع الشهير جون سينا، و تدور أحداث الفيلم حول الطبيب الشهير جون دولتيل و الذي يكتشف أنه يملك القدرة على الحديث مع الحيوانات، و هو ما يمنحه إمكانيات هائلة، و الفيلم من تأليف و إخراج ستيفن جاجان، وبطولة كل من روبرت داوني جونيور، أنطونيو بانديراس، رالف فاينس،سيلينا جوميز، توم هولاند، كميل نانجياني، إيما تومسون، كارمين إجوجو، جيم برودبنت، مايكل شين، أوكتافيا سبنسر، ماريون كوتيار.
يذكر أن الفنان العالمي رامي مالك شارك مؤخرا في فيلم "Bohemian Rhapsody"، و يتناول الفيلم قصة الموسيقي
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