بالصور.. مارفل تكشف كواليس تصوير "كابتن مارفل"

كشفت الشركة العالمية مارفل عن كواليس تصوير فيلم "كابتن مارفل"، و ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

يذكر أن فيلم كابتن مارفل تدور أحداثه حول كارول دنفر و التي تتحول إلى واحدة من

أقوى اﻷبطال الخارقين في عالم مارفل في الوقت ذاته الذي تنجذب فيه اﻷرض بين قوتين ضاريتين في حرب ضروس، و هو بطولة كل من بري لارسون، جيماتشان، بين مينديلسون، صامويل جاكسون، جود لو، كلارك جريج، أنيت بينينج، دجيمون هونسو، رون تيمت، لي بيس، مكينا جرايس، و من تأليف و إخراج آنا بودن و رايان فليك.