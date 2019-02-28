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كتب امير فتحي في الخميس 28 فبراير 2019 11:32 مساءً -
فتاة إندونيسية شجاعة.. صدمت لصّاً بدرّاجتها بعدما سرق هاتفها!
أقدم لصٌّ على سرقة هاتف فتاة تبلغ من العمر15 عاماً لكنّها رفضت أن تكون ضحيّة له وقرّرت استعادة الهاتف مهما كلفها الأمر.
وتمّت مشاركة لقطات عبر تطبيق “إنستغرام” للحادث، الذي وقع في منطقة سونغاي رايا في غرب كاليمانتان بإندونيسيا.
ووفقاً للشرطة المحلية، فقد توقّفت الفتاة أمام ماكينة للصراف الآلي لسحب النقود بعد أن نزلت من درجاتها النارية، ووضعت هاتفها في جيبها، لكن فوجئت بلصّ يقود دراجة نارية يسرق الهاتف. وحاول اللص الهرب لكن الفتاة قفزت على دراجتها وطاردت اللص، وتمكنت في النهاية من الاصطدام بدراجته أمام مجمع سكني، ما أدى إلى سقوطه أرضاً، وساعد السكان المحليون في القبض عليه ومنعه من الفرار حتى وصلت الشرطة.
وأكدت الشرطة أنّ اللص البالغ من العمر 37 عاماً قد يواجه عقوبة السجن لعدة أشهر.
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