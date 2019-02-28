لبنان يتربع على قائمة الدول العربية بأعلى معدل “عنوسة‎” ..والنسبة صادمة !

العنوسة في لبنان

تصدّر لبنان قائمة الدول العربية بأعلى معدل عنوسة، وذلك بحسب تقرير نشرته إحدى الصحف العالمية تحت عنوان نسبة “العنوسة” في المجتمعات العربية.

ولا شكّ في أن العوامل الإجتماعية والإقتصادية الصعبة التي عاشها لبنان مؤخرا، ساهمت في إرتفاع هذه النسبة، حيث بلغ معدل العنوسة 85% حسب آخر الدراسات، وتلته الإمارات بنسبة 75%، ومن ثم سوريا والعراق بنسبة 70%.

وبلغت النسبة في تونس 62%، ونحو 50% في الجزائر، بينما بلغت في كل من الأردن والسعودية 42%، ونحو 40% في مصر والمغرب.

وسجلت أدنى نسب عنوسة في اليمن نحو 30%، والبحرين نحو 25%.