شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد جيمس بوند فى مهمة جديدة بالإمارات.. اعرف التفاصيل؟.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يبخل الممثل العالمى الايرلندى الشهير بيرس بروسنان، صاحبة شخصية جيمس بوند، على مشاركته جمهوره لفعالياته فى مدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يعكف على تصوير فيلمه الجديد " the Misfits".

"بروسنان" شارك جمهوره صورته خلال ركوبه جملاً فى صحراء دبى الساحرة، وظهر يرتدى جلباب وعقال ونظارة شمسية وعلق قائلاً :"صديقى الجديد تشاك"، مشيرا أنه سيكون أحد مشاهد فيلمه الجديد "the Misfits" ، حيث يظهر برفقة المخرج وممثلين آخرين سيشاركونه العمل الجديد.

المشهد الثانى التقط فيديو خلال حمام سباحة مليء بالأسماك الكبيرة، موضحا لجمهوره أنه سيكون إحد مشاهد فى فيلمه الجديد أيضا ونال آيضا مقطعا فيديو إعجاب جمهوره، حيث تناوله كوبا من القهوة مرسوما عليه صورته.



جيمس بوند



بيرس بروسنان