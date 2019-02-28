شكرا لقرائتكم خبر عن " الأجر " يُبعد مريام فارس عن "لوليتا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث صناع مسلسل "لوليتا" عن بطلة للعمل، بعد مبالغة الفنانة مريام فارس فى أجرها، وعدولها عن أداء الدور فى المسلسل الذى واجه العديد من التأجيلات إذ كان من المقرر عرضه فى موسم رمضان الماضى، ومن المقرر أن يعود تصوير المسلسل بعد الاستقرار على بطلة العمل إلا أنه سوف يعرض بعيدا عن الموسم الرمضانى المقبل.

يُذكر أن ميريام فارس شاركت من قبل فى مسلسل "اتهام" مع الفنان حسن الرداد فى عام 2014، وجسدت دور فتاة بسيطة تدعى "ريم" تعيش مع عائلتها الصغيرة فى ظروف اجتماعية صعبة بعد وفاة والدها، وتجد نفسها مضطرة للسفر إلى القاهرة وتتعرض للسجن.