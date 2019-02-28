محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: خلّد التاريخ سيرتها واسمها، لتصبح واحدة من أشهر النساء اللاتي أثرن في الحياة الفنية، ليس فقط على مستوى التمثيل، وإنما بمشاركتها في تأسيس صناعة السينما في مصر، هي المونتيرة، المؤلفة، المخرجة، المنتجة والممثلة، التي حملت لقب "أم السينما المصرية" الفنانة الراحلة عزيزة أمير.

عزيزة ولدت عام 1901، ورحلت عام 1952. أسست شركة إنتاج بالتعاون مع زوجها الفنان والمخرج محمود ذو الفقار، حملت اسم "شركة أفلام عزيزة أمير- إيزيس فيلم"، ومن بين الأفلام التي أنتجتها فيلم "الليل لنا".

عزيزة نجحت في تأجير الفيلم لأحد أمراء "الحجاز"، يُدعى الأمير محمد، عن طريق الفنان عزيز عثمان، وتقاضت مبلغ 130 جنيهًا، مشترطة ألا يتم عرض الفيلم خارج الحدود الحجازية، وذلك لمدة عام يتعهد بعدها الأمير بإعادة نسخة الفيلم على نفس حالتها.

وننشر في ذكرى رحيلها 28 فبراير، صورة نادرة من العقد، يحمل توقيعها بخط يدها، وخط يد الفنان عزيز عثمان كوسيط عن الطرف الثاني "الأمير محمد".

كانت هذه تفاصيل خبر أمير من الحجاز يؤجر "الليل لنا" من عزيزة أمير بـ130 جنيهًا.. مستند نادر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.