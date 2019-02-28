بالفيديو.. ريتا أورا تكشف عن موعد طرح أغنيتها الجديدة

كشفت النجمة العالمية ريتا أورا عن موعد طرح أغنيتها الجديدة بعنوان "Only Want You"، و جاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و من المقرر أن يتم طرحها غدا، كما يشاركها في الغناء المطرب العالمي سيكس لاك. من المقرر أن يتم طرحها غدا، كما يشاركها في الغناء المطرب العالمي سيكس لاك. يذكر أن الفنانة ريتا أورا طرحت سابقا كليب أغنيتها "Let You Love Me" عبر موقع يوتيوب، كما كسر الكليب حاجز الـ 270 مليون نسبة مشاهدة.

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