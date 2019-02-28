أعتذرت النجمة لطيفة عن إذاعة حلقة اليوم من برنامج "حكايات لطيفة"، و جاء ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علقت كاتبة: "أرجو من كل الفانز اللي بيحبونا عدم شير أي شيء احتراماً لأرواح الشهداء ودعواتنا للمصابينبالشفاء... انا لله وانا اليه راجعون .. نتمنى ان ينعم الله على ذوي الضحايا بالصبر والسلوان وان ينعم الجرحى بالشفاء التام"، و كان من المقرر أن تستضيف النجمة لطيفة اليوم نجم الأغنية
يذكر أن المطربة التونسية لطيفة أنتهت من تسجيل أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "أخباري"، كما تضع حالياٌ اللمسات النهائية لطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، و الأغنية من كلمات الشاعر سعود الشربتلى، وألحان تامر توفيق.
كانت هذه تفاصيل خبر تضامنا مع أسر الشهداء.. لطيفة تعتذر عن إذاعة حلقة حكايات لطيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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