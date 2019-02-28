كليب «كل ما أغني» يدخل قائمة الأعلى مشاهدة بعد ثلاثة أعوام من طرحه

دخل كل من الفنان حسام حبيب و المطربة شيرين عبد الوهاب قائمة الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، و ذلك بعد طرحهم أغنيتهم الشهيرة "كل ما اغني"، بعد إعادة طرحها بسبب خلافات في بين كل

من "شيرين" و الشركة المنتجة أدى إلى حذفها.

يذكر أن أغنية "كل ما أغني" قد تم طرحها خلال عام 2017، و استطاع كل من المطربة شيرين و

النجم حسام حبيب أن يكسروا حاجز الـ 40 مليون مشاهدة، إلى أن اشتعلت خلافات بين كل من الفنانة شيرين و الشركة المنتجة و على اثره تم حذف الأغنية، لتدخل اليوم، الخميس، قائمة الأعلى مشاهدة على يوتيوب، بعد أن تخطت الأغنية حاجز المليون مشاهدة خلال أسبوع.