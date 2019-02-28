كتب امير فتحي في الخميس 28 فبراير 2019 09:51 مساءً -
هاجم النائب المصري محمد إسماعيل، الممثل الأميركي من أصول مصرية رامي مالك، والإعلام المصري الذي احتفى بفوزه بجائرة الأوسكار كأفضل ممثل رئيسي عن دوره في فيلم Bohemian Rhapsody، معتبراً إياه مثالاً سيئاً للشباب في الوطن العربي، و”لو لم يهاجر والداه من مصر كان اتعلق أي (تعرض للضرب)”.
وقال إسماعيل، في مداخلة هاتفية ضمن برنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر قناة “الحدث اليوم” الفضائية، مساء الثلاثاء، إنه يتعجب من الاحتفاء الكبير لوسائل الإعلام المرئية في مصر، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، بفوز رامي بالأوسكار بالرغم من أن الهدف الأساسي من وراء فوزه هو تعميم المثلية الجنسية التي ترفضها جميع الأديان السماوية.
وأضاف إسماعيل: “الدور الذي أداه مالك في الفيلم حاول التأثير على الشباب من خلال المثلية الجنسية”. وتابع مستطرداً “حصوله على هذه الجائزة له هدف معين، وهو إفساد الأخلاق في الوطن العربي. ورامي مالك مثال سيئ لجميع الشباب”.
كانت هذه تفاصيل خبر لو في مصر كان اتعلق.. شاهدوا نائب مصري يهاجم رامي مالك ويصفه بمثال سيئ لجميع الشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.